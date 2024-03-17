Белый дом: Отправка военнослужащих в Украину – суверенное решение каждого государства

США не возражают против предложений других стран НАТО направить своих военнослужащих на территорию Украины, однако каждое государство должно принимать решение об этом самостоятельно, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби во время брифинга в Белом доме в пятницу.

На вопрос журналиста, будет ли администрация Джо Байдена просить другие страны прекратить призывать к отправке своих войск в Украину, Кирби ответил отрицательно.

Представитель Белого дома также отметил, что США не будут возражать против решения других стран отправить своих военных на территорию Украины, подчеркнув, что это «суверенное решение каждого государства».

«Я не могу отвечать за решения других суверенных стран – сказал Кирби. – Я всего лишь могу отвечать за решение нашей суверенной страны и ее главнокомандующего, который ясно дал понять, что американских войск на территории Украины не будет».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон высказал мнение, что в будущем военнослужащие западных союзников могут быть направлены в Украину для помощи в противостоянии российской агрессии, предупредив, что консенсуса по этому вопросу пока нет. Идею поддержал советник президента Украины Михаил Подоляк, подчеркнувший, что такие разговоры свидетельствуют «об абсолютном осознании рисков, которые представляет для Европы милитаристская, агрессивная Россия».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс пока не планирует направлять войска в Украину. Об отсутствии таких планов также заявили Польша и Германия.