Британія радить Україні обороняти Схід та зосередитися на ударах по Криму

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс і командувач британської армії Тоні Радакін під час візиту в Україну дали поради вищому керівництву і військовим командувачам щодо стратегії у війні проти РФ — Sunday Times

Шаппс і Радакін зустрічались із президентом Володимиром Зеленським, міністром оборони Рустемом Умєровим, а також новим головнокомандувачем Олександром Сирським.

Видання зазначає, що Радакіна турбував той факт, що Сирський може занадто зациклитися на сухопутних боях, тоді як британський командувач протягом двох років намагався сформувати стратегію України відповідно до західної військової доктрини і необхідності наступати на суші, в повітрі і на морі.

Зокрема, Радакін бере активну участь у формуванні нового військово-морського флоту України за стандартами НАТО. Він порадив звернути увагу на флот іранського зразка, що складається з легших, більш маневрених кораблів і безпілотників, здатних стримувати Росію в Чорному морі і захищати життєво важливі судноплавні шляхи для українського експорту.

У матеріалі йдеться, що під час зустрічі у Маріїнському палаці Шаппс і Радакін порадили відмовитись від планів щодо наступу на лінії фронту, а натомість утримувати оборону на північному і східному фронтах і в разі необхідності відступати на більш вигідні позиції, які, як сподіваються, зможуть стримати російських окупантів.