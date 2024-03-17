Будинок голлівудської акторки Кари Делевінь вартістю $7 млн повністю знищено пожежею

Про це повідомляє The Telegraph.

Кара Делевінь розмістила в Інтернеті відео з пожежною машиною і миготливими вогнями після повідомлень про те, що її будинок охоплений полум’ям.

Фото: Скриншот історії в Instagram

«Пожежники прибули на виклик до чотириповерхової будівлі, з другого поверху якої виходив вогонь, — йдеться у звіті пожежної служби Лос-Анджелеса. — Після того, як пожежники увійшли в будівлю, щоб ліквідувати залишки полум’я, бригади провітрили будівлю, щоб видалити застарілий дим, і провели пошук постраждалих»

Команді з 40 пожежників знадобилася 21 хвилина, щоб загасити вогонь.

Згідно з повідомленнями пожежної служби Лос-Анджелеса, постраждалих в результаті пожежі не було, а причина займання наразі з’ясовується.

У своїй сторіз в Instagram Делевінь подякувала пожежникам за порятунок двох її котів, які, як вона спершу думала, загинули під час пожежі.

Фото: Скриншот історії в Instagram

«Моє серце сьогодні розбите. Я не можу в це повірити, — поділилася вона. — Життя може змінитися в одну мить. Тому цінуйте те, що маєте».