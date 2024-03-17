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Компанія Маска будує мережу супутників-шпигунів для розвідки США

Компанія американського мільярдера Ілона Маска SpaceX будує мережу супутників-шпигунів для Розвідувального агентства Сполучених Штатів.

Про це інформує Reuters.

Джерела агентства видання повідомили, що мережа супутників будується підрозділом SpaceX Starshield в рамках контракту з розвідкою на 1,8 мільярда доларів. Контракт був підписаний з Національним розвідувальним управлінням, розвідувальним агентством, яке управляє супутниками-шпигунами.

У разі успіху програми розвідувальні можливості Сполучених Штатів будуть значно розширені. Військові США зможуть виявляти цілі для ударів практично в будь-якій точці Землі.

Джерела видання заявили, контракт свідчить, що довіра розвідувального відомства до компанії, власник якої викликав суперечки з адміністрацією президента Джо Байдена, зростає.

Журналісти не змогли визначити, коли мережа супутників буде запущена, а також не з’ясували, які ще компанії беруть участь у проєкті.

17 марта, 2024 | Category: Новини українською, Новости, США

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