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Путін показує себе «слабаком» перед своїм народом та елітою, — Буданов

Про це пише Головне управління розвідки.

«Путін розуміє, що в очах світових лідерів, передусім КНР, він стає нестабільним правителем, який не здатен забезпечити порядок на виборах у себе в країні. Він показує себе слабаком перед своїм народом і елітами. Слабкість — це те, чого він боїться найбільше. Те, що зараз відбувається у РФ, послаблює режим загалом і путіна особисто. Ми повинні використати цю слабкість і зробити її додатковою зброєю», — сказав Буданов.

За його словами, цьогорічні президентські вибори в Росії — це фальшивка, оскільки вибори не відбулися не лише у прикордонних областях: «Велика кількість дільниць не матиме можливості порахувати бюлетені, бо російські активісти, усвідомлюючи всю підлість цих «виборів», псують їх».

17 марта, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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