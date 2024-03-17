Українські дрони влучили у Слов’янський НПЗ у Краснодарському краї

Про це звітує міністерство оборони Росії.

За їхніми словами, засоби ППО перехопили й знищили 35 БПЛА над територією Росії.

Зокрема, 4 безпілотники начебто збили над Московською областю, 17 — над Краснодарським краєм, по 3 над Білгородською і Курською областями, 4 над Ярославською, 2 над Калузьким і по одному над Орловським і Ростовським регіонами.

Краснодарський край

У російському Слов’янську-на-Кубані вночі пролунала серія вибухів, після яких на одному з підприємств міста почалася пожежа.

Як пише видання ASTRA, внаслідок вибухів одна людина загинула, попередня причина смерті — серцевий напад. Постраждалих внаслідок пожежі немає, загрози населеному пункту також немає.

Близько 03:30 місцева влада повідомила, що пожежу на території Слов’янського НПЗ ліквідовано повністю.

Пізніше українські ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що до атаки на нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії причетні Служба безпеки України спільно з ССО та Силами безпілотних систем ЗСУ.

«Вже можна говорити про успішний результат — зафіксовано велику пожежу в районі атмосферних колон, які й були основною ціллю», — зазначило джерело в СБУ.

Співрозмовник додав, що Служба безпеки продовжує реалізовувати стратегію на підрив економічного потенціалу РФ і зменшення потоку нафтових доларів, які росіяни направляють на війну.

Зазначається, що загалом дрони СБУ за останній час успішно атакували вже 12 нафтопереробних заводів у Росії.

«Завдяки СБУ абревіатура «НПЗ» розшифровується тепер, як «новий палає завод», — додало джерело.

Московська область

Як повідомив мер Москви Сергій Собянін заявив, що сили осійської ППО відбивали атаку двох безпілотників, які летіли на Москву, в міському окрузі Домодєдово. За його словами, на місці падіння осколків руйнувань та постраждалих немає.

Пізніше мер Москви додав про відбиття атаки ще двох БПЛА в Раменському та Ступінському міських округах — там теж начебто без руйнувань та постраждалих.

Близько 09:20 Собянін заявив про ще один дрон, який летів на Москву. Його начебто збили над Домодєдово. Традиційно пошкоджень немає.

У мережі з’явилися кадри нібито атаки дронів на аеропорт Домодєдово під Москвою.