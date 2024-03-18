14 стран ЕС призвали к увеличению инвестиций в оборону

Более половины из 27 стран ЕС, включая Германию и Францию, призвали кредитную организацию Евросоюза увеличить финансирование европейской оборонной промышленности.

Напомним, что ЕС стремится увеличить производство оружия, с тем, чтобы, продолжая поставки его Украине, пополнить собственные запасы.

В письме, адресованном главе Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и датированном минувшим воскресеньем, 14 государств-членов ЕС призвали его расширить инвестиции в оборонную сферу, не ограничиваясь небольшим количеством продукции двойного назначения.

«Оборонная промышленность ЕС является жизненно важной частью европейской безопасности. Надежная оборонная промышленность, в свою очередь, требует инвестиций, – подчеркивается в послании, подписанном Болгарией, Чешской Республикой, Данией, Эстонией, Финляндией, Францией, Германией, Италией, Латвией, Литвой, Нидерландами, Польшей, Румынией и Швецией. – Именно поэтому мы должны в срочном порядке обсудить пути обеспечения дальнейших инвестиций ЕИБ в сектор безопасности и обороны».

Напомним, что ЕИБ не может напрямую инвестировать в производство оружия и боеприпасов, а финансируемые им товары двойного назначения должны иметь преимущественно гражданское применение.

«Нам необходимо изучить различные возможности, которые позволили бы ЕИБ инвестировать в деятельность, связанную с обороной, помимо существующих проектов двойного назначения, – отмечается в письме. – Это будет означать обсуждение и переоценку существующих определений проектов двойного назначения и списка исключенных видов деятельности».

Обсуждаемый вопрос войдет в повестку дня саммита лидеров ЕС в Брюсселе. Саммит пройдет на этой неделе и будет посвящен укреплению европейской оборонной промышленности и поддержке Украины.