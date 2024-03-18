Чехія запропонує ЄС заборонити імпорт зерна з РФ і Білорусі

Чехія на засіданні Європейської Ради наступного тижня запропонує заборонити імпорт російського та білоруського зерна до Євросоюзу — Novinky

«Ми будемо наполягати на тому, щоб зернові та олійні культури були у списку санкцій і не потрапляли до Європи».

Прем’єрміністр Петр Фіала представить позицію Чеської Республіки на засіданні Європейської Ради наступного тижня.

За даними Євростату, минулого року з Росії до ЄС було імпортовано 1,5 мільйона тонн зерна, що більше, ніж до війни в Україні. Наприклад, Іспанія, де був неврожай, імпортувала в рази більше.

«Немає жодної причини, чому ми повинні підтримувати агресора, купуючи російське зерно в Європі», – додав Виборний.

За словами міністра, немає ніякої небезпеки, що ціни на продукти харчування фундаментально зростуть після можливої заборони на імпорт російського зерна. «Чехія має надлишки для експорту, надлишки були в усьому світі», – підкреслив міністр.

Член парламентського комітету з питань сільського господарства від опозиційного руху ANO Маргіта Балаштикова підтримала б заборону, але, за її словами, її буде важко забезпечити. «Потрібно буде проводити митні перевірки, вагони повинні бути опечатані, інакше трейдери зможуть це обійти», – сказала вона.