Китай рассматривает возможность участия в мирной конференции в Швейцарии

Китай рассмотрит возможность участия в мирной конференции, направленной на прекращение войны в Украине. Форум пройдет в Швейцарии в ближайшие месяцы. Об этом сообщил в понедельник китайский посол.

Ван Шихтин, посол Китая в Швейцарии, заявил в интервью газете Neue Zuercher Zeitung, что все стороны должны работать над прекращением войны, которая началась более двух лет назад.

«Нужно не допустить, чтобы кризис усугубился или даже вышел из-под контроля, — сказал он. — Мы внимательно следим за украинской конференцией, которую принимает Швейцария, и рассматриваем возможность принять в ней участие».

Швейцарское правительство в январе заявило о намерении провести мирную конференцию не позднее начала лета этого года.

Россия, которая вторглась в Украину в феврале 2022 года, назвала план мирной конференции «бессмысленным» и указала, что он обречен на провал без участия Москвы.

В прошлом месяце президент Швейцарии Виола Амхерд скептически отозвалась об идее приглашения России к участию в конференции.

В интервью Ван подчеркнул, что Китай выдвинул стратегию политического прекращения конфликта. «Необходимо уважать территориальный суверенитет всех стран и соблюдать Устав ООН», — подчеркнул он.

«Мы должны поддержать Россию и Украину в возобновлении прямого диалога как можно быстрее, чтобы можно было постепенно деэскалировать ситуацию», — сказал Ван.