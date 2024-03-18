Молдова и Украина считают провокацией заявление сепаратистов о взрыве БПЛА в Тирасполе

Молдова опровергла заявление пророссийских сепаратистских властей непризнанного Приднестровья о том, что ранее прогремевший в этом регионе взрыв был вызван беспилотником, запущенным с территории Украины. Речь идет о попытке сепаратистов «спровоцировать страх и панику», заявил официальный Кишинев.

Киев также обвинил Россию в попытке осуществить «провокацию в Приднестровье, (используя) атаку беспилотника-камикадзе на военную базу».

«Сегодня на территории военной базы в Тирасполе в результате взрыва произошел пожар. Предварительно установлено, что взрыв произошел в результате атаки беспилотника-камикадзе», – заявили приднестровские власти в социальных сетях.

Они также утверждали, что беспилотник был запущен из Украины, с территории Одесской области.

Молдова отметила, что не подтверждает факт нападения.