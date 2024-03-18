МЗС Фінляндії: Захід має встановити межі для Путіна, інакше він не зупиниться

Після президентських виборів у Росії міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен вважає, що російський диктатор Володимир Путін ще більше зміцнився.

Про це повідомляє Bayerischer Rundfunk.

«Я думаю, що ми загалом продовжуємо недооцінювати Путіна і його силу. Ми повинні розуміти, що ситуація може стати набагато гіршою», — заявила вона про загрозу, яка виходить від сусідньої Росії.

Вона зазначила, що Фінляндія вже кілька десятиліть готується до російської загрози і вкладає кошти в оборону.

Валтонен також піддала критиці нещодавню заяву лідера парламентської фракції СДПН Рольфа Мютценіха про можливе заморожування війни в Україні.

«Якщо ми на Заході намагаємося заморозити війну або стримуватися і сподіваємося, що це призведе до її закінчення, то ми просто помиляємося. Ви просто повинні встановити межі для таких лідерів як Путін. Ви повинні зупинити їх, тому що інакше вони не зупиняться», — наголосила міністр.

Вона високо оцінила підтримку, яку Німеччина надає Україні, висловивши сподівання, що «Німеччина і надалі відіграватиме цю значнішу роль, не тільки в плані підтримки України, а й з метою подальшого розширення загальних сил стримування, спільної оборони».