МЗС Фінляндії: Захід має встановити межі для Путіна, інакше він не зупиниться

Після президентських виборів у Росії міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен вважає, що російський диктатор Володимир Путін ще більше зміцнився.
Про це повідомляє Bayerischer Rundfunk.
«Я думаю, що ми загалом продовжуємо недооцінювати Путіна і його силу. Ми повинні розуміти, що ситуація може стати набагато гіршою», — заявила вона про загрозу, яка виходить від сусідньої Росії.
Вона зазначила, що Фінляндія вже кілька десятиліть готується до російської загрози і вкладає кошти в оборону.
Валтонен також піддала критиці нещодавню заяву лідера парламентської фракції СДПН Рольфа Мютценіха про можливе заморожування війни в Україні.
«Якщо ми на Заході намагаємося заморозити війну або стримуватися і сподіваємося, що це призведе до її закінчення, то ми просто помиляємося. Ви просто повинні встановити межі для таких лідерів як Путін. Ви повинні зупинити їх, тому що інакше вони не зупиняться», — наголосила міністр.
Вона високо оцінила підтримку, яку Німеччина надає Україні, висловивши сподівання, що «Німеччина і надалі відіграватиме цю значнішу роль, не тільки в плані підтримки України, а й з метою подальшого розширення загальних сил стримування, спільної оборони».
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