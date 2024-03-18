Німеччина та Польща домовилися збільшити виробництво снарядів для допомоги Україні

Німеччина та Польща планують розпочати спільну роботу над збільшенням виробництва боєприпасів. Це потрібно для допомоги Україні.

Про це на прес-конференції з міністром оборони Польщі Владиславом Косиняк-Камишем заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє Tagesspiegel.

Як розповів Пісторіус, під час зустрічі з польським колегою він домовився про збільшення виробництва боєприпасів для України.

За його словами, підтримка української армії у війні проти росіян полягає не лише у постачанні боєприпасів, які «можна десь знайти». Міністр наголосив, що потрібно нарощувати виробництво у Німеччині, Польщі та інших країнах.

Пісторіус зазначив, що Берлін і Варшава працюватимуть над цим з промисловістю обох країн.