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Росія втратила за добу війни в Україні 810 солдатів

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 18 березня 2024 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 431550 (+810) осіб
  • танків ‒ 6809 (+19) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 13014 (+17) од.
  • артилерійських систем – 10668 (+34) од.
  • РСЗВ / MLRS – 1017 (+0) од.
  • засоби ППО ‒ 720 (+0) од.
  • літаків – 347 (+0) од.
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8308 (+36)
  • крилаті ракети ‒ 1922 (+0)
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од.
  • підводні човни – 1 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 14141 (+68) од.
  • спеціальна техніка ‒ 1731 (+8)

18 марта, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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