МЗС Фінляндії: Захід має встановити межі для Путіна, інакше він не зупиниться Молдова и Украина считают провокацией заявление сепаратистов о взрыве БПЛА в Тирасполе » Росія втратила за добу війни в Україні 810 солдатів Від 24 лютого 2022 року Росія втратила у війні з Україною близько 431550 осіб, 6809 танків і 13014 бойових броньованих машин Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 18 березня 2024 орієнтовно становили: особового складу ‒ близько 431550 (+810) осіб

осіб танків ‒ 6809 (+19) од.

од. бойових броньованих машин ‒ 13014 (+17) од.

од. артилерійських систем – 10668 (+34) од.

од. РСЗВ / MLRS – 1017 (+0) од.

засоби ППО ‒ 720 (+0) од.

літаків – 347 (+0) од.

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8308 (+36)

крилаті ракети ‒ 1922 (+0)

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од.

підводні човни – 1 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 14141 (+68) од.

од. спеціальна техніка ‒ 1731 (+8)