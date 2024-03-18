Росія втратила за добу війни в Україні 810 солдатів

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 18 березня 2024 орієнтовно становили:
- особового складу ‒ близько 431550 (+810) осіб
- танків ‒ 6809 (+19) од.
- бойових броньованих машин ‒ 13014 (+17) од.
- артилерійських систем – 10668 (+34) од.
- РСЗВ / MLRS – 1017 (+0) од.
- засоби ППО ‒ 720 (+0) од.
- літаків – 347 (+0) од.
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8308 (+36)
- крилаті ракети ‒ 1922 (+0)
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од.
- підводні човни – 1 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14141 (+68) од.
- спеціальна техніка ‒ 1731 (+8)
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