Ситуація на основних напрямках війни

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін не зафіксовано.

На Сіверському та Слобожанському напрямках рашисти зберігають військову присутність у прикордонних районах і проводять диверсійну діяльність, щоб не допустити перекидання українських військ на загрозливі напрямки. Також ворог і далі нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Білгородській області.

На Куп’янському напрямку ворог двічі марно намагався штурмувати позиції Сил оборони в районі Синьківки на Харківщині.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 3 атаки противника в районі Роздолівки Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 8 ворожих атак у районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 13 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Орлівка, Олександропіль та Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони стримують рашистів у районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Побєди на Донеччині. Тут ворог за підтримки авіації 36 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 7 разів атакував позиції Сил оборони в районах Роботиного та північно-західніше від Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби він тричі штурмував позиції українських військ.