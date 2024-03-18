“Снарядна ініціатива” Чехії: серед постачальників є партнери РФ

Чехія веде перемовини із різними країнами щодо постачання боєприпасів для України, зокрема такі перемовини тривають із союзниками Росії.

Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal.

Так, Чехія придбала близько 800 тисяч артилерійських снарядів у різних постачальників по всьому світу та визначила ще 700 тисяч, які можуть замовити за наявності додаткового фінансування.

За словами чеських чиновників, вони почали їздити світом та домовлятися про закупівлю снарядів із наявних запасів та експортні ліцензії з країнами – виробниками боєприпасів.

У матеріалі наголошується, що “допомогло радянське минуле”, у спадок від якого Чехії дістався великий оборонний сектор з клієнтами по всьому світу і хороші відносини з багатьма країнами Глобального Півдня, яких підтримував СРСР та його сателіти в Східній Європі, які мають великі запаси радянської зброї і потужності для його випуску.