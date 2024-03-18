Уряд Німеччини відмовився визнавати законним переобрання Путіна на п’ятий термін

Уряд Федеративної республіки Німеччина не вважає президентські вибори в Росії правомірними і не планує визнавати їх підсумки.

Про це заявила представник німецького кабміну Крістіане Хофман.

«Ми не визнаємо ці вибори законними», — сказала Хофман на брифінгу. На уточнююче питання журналістів, як тепер влада Німеччини називатиме Володимира Путіна, «президентом чи правителем», Хофман зазначила, що наразі між Берліном та Москвою немає діалогу, тому й питання це не стоїть.

Однак вона додала, що уряд Німеччини має спільну готовність, якщо це буде корисним, говорити і з Путіним. «Але зараз це не планується», — сказала Хофман.

Представник МЗС ФРН Себастьян Фішер, у свою чергу, заявив, що зовнішньополітичне відомство називатиме президента Росії просто Путіним, як це робило і раніше.

До цього низка європейських країн також назвали вибори президента Росії незаконними. Глава МЗС Великобританії Девід Кемерон наголосив, що на них не було власне вибору для виборців, а також незалежних спостерігачів ОБСЄ.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що його країна не визнає вибори Путіна та назвав їх трагіфарсом. «Закон не може виникнути з беззаконня, а легітимність, шанована в міжнародному просторі, не може виникнути з примусу, пригнічення та підробки», — зазначив Ландсбергіс. Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавскі також вважав за переобрання Путіна «фарсом і пародією».

У МЗС Франції наголосили, що результати виборів були «очікуваними», оскільки голосування відбувалося на тлі посилення репресій проти громадянського суспільства та всіх форм опозиції режиму. «Політичний опонент Олексій Навальний помер за кілька тижнів до виборів, зокрема через те, що російська влада посилила умови його тримання під вартою», — нагадали у французькому МЗС.

«Очевидно, що це невільні та нечесні вибори з огляду на те, що Путін посадив у в’язницю політичних опонентів і не дозволив іншим виступити проти нього на виборах», — заявив представник ради національної безпеки США Джон Кірбі.

Вибори президента Росії, на яких Володимир Путін переобрався на п’ятий термін, щоб залишатись при владі до 2030 року, проходили з 15 по 17 березня. За попередніми даними, Путін отримав понад 87,3% голосів, що стало абсолютним рекордом для нього за час правління. ЦВК також відзначила рекордно високу явку, що склала 74,22%.