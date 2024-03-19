ЄС планує ввести мита на імпорт зерна з Росії та Білорусі

Видання Financial Times дізналося, що Європейський Союз планує ввести мита на імпорт російського та білоруського зерна, щоб заспокоїти аграріїв та деякі країни-члени. Це буде перше обмеження на продовольчі товари з Росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну — Financial Times

За словами співрозмовників видання, знайомих з планами, найближчими днями Європейська комісія оголосить про мито в розмірі 95 євро за тонну на зернові з Росії та Білорусі.

Це призведе, за словами джерел, до зростання цін щонайменше на 50%, що знищить попит.

Тарифи в розмірі 50% також будуть встановлені на насіння олійних культур і продукти їх переробки.

У 2023 році імпорт з Росії зернових, олійних культур та їхніх похідних сягнув рекордних 4 млн тонн, що становить 1% від загального споживання в ЄС.