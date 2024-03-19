Євросоюз розробив механізм передачі Україні прибутків з заморожених активів РФ

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на проєкти документів і джерела

За даними видання, пропозиції передбачають податок на прибуток від заморожених резервів з метою використання близько 3 мільярдів євро на рік для фінансування поставок зброї в Україну та розвитку її оборонної промисловості.

Bloomberg нагадує, що близько 260 мільярдів євро активів російського Центробанку, переважно у вигляді цінних паперів і готівки, були заморожені країнами «Великої сімки», ЄС і Австралією, причому понад дві третини з них заблоковані в ЄС.

У публікації зазначають: фінансування стало особливо важливим, оскільки Україна стикається з нестачею артилерії, а близько 60 мільярдів доларів допомоги від США залишаються заблокованими Конгресом.

Адміністрація Байдена наполягає на тому, щоб союзники по G-7 розблокували заморожені активи, і хоче побачити прогрес до саміту лідерів у червні. Але деякі європейські країни, включаючи Німеччину і Францію, а також Європейський центральний банк не бажають цього робити.

Згідно з пропозиціями ЄС, ще не визначена частка надходжень, отриманих з 15 лютого, буде перераховуватися до ЄС два рази на рік до зняття санкцій. Спочатку кошти будуть спрямовані до Європейського фонду миру, а також до фонду «Україна» в бюджеті ЄС.

Частина прибутку залишатиметься в центральних депозитаріях, які зберігатимуть резерви для покриття витрат на управління активами та будь-яких ризиків.

Пропозиції будуть обговорені лідерами ЄС під час зустрічі в Брюсселі наприкінці цього тижня.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив журналістам після зустрічі зі своїми колегами з ЄС у Брюсселі в понеділок, що вони прийняли «політичне рішення, хоча і не юридичне», щоб скористатися цими прибутками.

Жозеп Боррель, керівник зовнішньополітичного відомства ЄС, сказав журналістам: «Я не можу сказати, що була одностайність, але був сильний консенсус щодо прийняття цього рішення».

Однак, за словами осіб, знайомих з цим питанням, деякі країни-члени неохоче підтримують використання заморожених коштів для надання Україні військової підтримки, що може призвести до затримки прогресу в цьому питанні.