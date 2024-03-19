Близько 500 вчених, пов’язаних з РФ, відсторонять від досліджень на Великому адронному колайдері

Про це повідомив представник CERN Арно Марсольє, інформує РІА «Новости».

За його словами, йдеться приблизно про 500 вчених, які не мешкають у Швейцарії. «Зупинення дії угоди про співпрацю набуде чинності з 30 листопада цього року», — зазначив Марсольє.

Він також нагадав, що CERN не отримує фінансування від Росії. «І ми готуємося до того, щоб завдання на Великому адронному колайдері в майбутньому взяли на себе інші групи», — додав Марсольє.

CERN є найбільшою у світі лабораторією фізики високих енергій. Вона розташована на кордоні Швейцарії та Франції, поряд із Женевою. У CERN входять 23 країни, але Росії у цьому переліку немає – до початку війни в Україні Росія мала статус спостерігача. Влітку 2022 року CERN вирішила не продовжувати угоди про співпрацю з Москвою та Мінськом після закінчення їх термінів дії у 2024 році.