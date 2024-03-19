Німеччина закупить у США крилаті ракети, які можуть замінити Taurus

Німеччина почала замовляти у Сполучених Штатів 75 нових крилатих ракет JASSM-ER. Вони можуть замінити ракети Taurus, які уже є на озброєні Бундесверу — Bild, який не вказує свої джерела

За інформацією видання, ця закупівля може замінити наявні ракети Taurus в довгостроковій перспективі та відбувається після того, як уряд Німеччини у 2022 році висловив зацікавленість уряду США в придбанні винищувачів F-35 та ракет, пов’язаних з ними.

Закупівельна ціна за весь пакет становить понад 8 мільярдів євро, йдеться в матеріалі.

Як вказує видання, разом із F-35 замовили кілька ракет класу «повітря-повітря» та «повітря-земля», але процес закупівлі JASSM затягнувся.

За даними Bild, офіційний контракт на закупівлю очікують восени цього року.