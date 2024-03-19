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Опалювальний сезон в Україні завершать достроково, – Нафтогаз

Про це заявив голова НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов.

«Зазвичай опалювальний сезон закінчується 15 квітня, але цього року, зважаючи на плюсову температуру, це відбудеться наприкінці березня», — сказав він.

«Україна спокійно пережила зиму. Ми засвоїли уроки 2022 року, коли восени зазнали масованих атак з боку Росії, і підготувалися. Наша енергосистема дуже надійна», — додав Чернишов.

Чиновник нагадав, що Україна пройшла зиму з газом винятково власного видобутку.

«З 2023 року я можу з гордістю заявити, що Україна більше не імпортує газ ні з Росії, ні з Європейського Союзу. Ми є самодостатніми», — сказав голова Нафтогазу.

При цьому він визнав, що через зменшення чисельності населення та послаблення економіки Україна скоротила споживання.

19 марта, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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