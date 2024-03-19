ППО, снаряди та далекобійні ракети: у Німеччині почалась 20-та зустріч у форматі «Рамштайн»

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

Українську делегацію очолює міністр оборони України Рустем Умєров.

«Пріоритетами на цьому засіданні для України є надання систем ППО та ракет до них, ракети дальнього радіуса дії. Постійним пунктом обговорення лишаються артилерійські снаряди, особливо калібру 155 мм, сучасні системи РЕБ та РЕР, бронетехніка», — розповіли в оборонному відомстві.

Ллойд Остін пообіцяв Україні все необхідне для протистояння агресору

На відкритті засідання Контактної групи міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Україна не відступить, а Сполучені Штати Америки не дадуть Україні зазнати поразки, повідомляє «Радіо Свобода».

«Ця коаліція не дасть Україні зазнати поразки. І вільний світ не дасть Україні зазнати поразки. Лише минулого тижня Сполучені Штати оголосили про додаткову безпекову допомогу Україні у розмірі 300 мільйонів доларів. Цей захід спрямований на підтримку найнагальнішої потреби України у протиповітряній обороні, артилерії та протитанкових засобах», – сказав Остін.

Міністр оборони США наголосив, що президент Росії Володимир Путін не зупиниться на Україні, але Україна може зупинити Путіна, якщо отримає необхідну для самозахисту зброю.

«На кону виживання України і вся наша безпека. Тому ми продовжуватимемо стояти разом, щоб протистояти загарбницькій кампанії Путіна, і ми продовжуватимемо зберігати віру в народ України», – наголосив Остін.

За його словами, Контактна група з питань оборони України продовжує працювати над тим, щоб надати Україні сили і засоби, необхідні для розбудови сил, що забезпечуватимуть її довгострокову безпеку.

«Ми координуємо роботу з таких наскрізних питань, як безпілотники, постачання, командування і управління, тренування і активізація наших оборонно-промислових баз. Вісім коаліцій сил і засобів досягли значного прогресу за останні тижні. Ми продовжимо працювати разом з усіма коаліціями над виявленням прогалин, забезпеченням нагальних потреб і допомогою Україні», – зазначив очільник оборонного відомства США.

Німеччина виділила 500 млн євро на 10 тис. артснарядів

Глава Міноборони ФРН Борис Пісторіус оголосив про пакет допомоги Україні на 500 млн євро, повідомляє Reuters.

За його словами, пакет допомоги включатиме 10 тисяч артилерійських снарядів.

Пісторіус також вважає, що Сполучені Штати залишаються надійним партнером. «Я не сумніваюся в надійності американців. У політичних системах є особливості, і ми повинні розв’язувати ці питання», — додав він.