Путін хоче використати «рекордну перемогу» на «виборах» для затяжної війни в Україні – ISW

На думку експертів Інституту вивчення війни (ISW), російський диктатор Володимир Путін «рекордну перемогу» на президентських «виборах» намагається використати як передумову для затяжної війни в Україні.

Аналітики зазначають, що Путін намагається використати заявлені рекордні показники явки виборців і підтримки своєї кандидатури для створення інформаційних передумов для затяжної війни в Україні.

Путін і високопоставлені російські чиновники стверджували, що рекордна явка виборців і висока громадська підтримка Путіна продемонстрували єдність Росії і довіру до Путіна.

Російська ЦВК заявила 18 березня, що Путін переміг на президентських виборах, набравши 87,28% голосів.

Голова ЦВК Росії Елла Памфілова заявила, що явка виборців на виборах в Росії була рекордною і склала 77,44%.

ЦВК РФ заявила, що явка виборців на президентських виборах 2018 року в Росії склала 67,47%, а Путін переміг з 76,67% голосів.

Крім того, комісія заявила, що Путін отримав від 88,12 до 95,23 відсотка голосів в окупованих Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та Криму.

В огляді вказують на те, що російські окупаційні чиновники, ймовірно, сфальсифікували рекордно високу підтримку Путіна в окупованій Україні та, ймовірно, примушували українських громадян брати участь у «виборах», які за своєю суттю були примусовими з огляду на велику кількість російських військ, що діють в окупованій Україні.

Також фахівці додають, що Путін, ймовірно, продовжує зусилля зі створення інформаційних умов для виправдання тривалої окупації територій України під виглядом «захисту» цивільного населення, яке перебуває в небезпеці лише через російське вторгнення.