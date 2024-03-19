Росія обстріляла Україну ракетами, артилерією й авіацією: ЗСУ уразили райони скупчення окупантів У США хочуть визнати РФ державою-спонсором тероризму » РФ за добу війни в Україні втратила 10 танків, 30 артсистем і 840 окупантів Протягом минулої доби на фронті відбулося 61 бойове зіткнення. Українські захисники відбили низку російських атак на семи напрямках і ліквідували ще 840 окупантів Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу 19 березня. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.03.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 432 390 (+840) осіб,

танків ‒ 6819 (+10) од,

бойових броньованих машин ‒ 13 049 (+35) од,

артилерійських систем – 10 698 (+30) од,

РСЗВ – 1017 (+0) од,

засоби ППО ‒ 721 (+1) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8318 (+10) од,

крилаті ракети ‒ 1922 (+0) од,

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 14 191 (+50) од,

спеціальна техніка ‒ 1735 (+4) од.