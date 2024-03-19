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РФ за добу війни в Україні втратила 10 танків, 30 артсистем і 840 окупантів

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу 19 березня.

втрати росії станом на 19.03.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.03.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 432 390 (+840) осіб,
  • танків ‒ 6819 (+10) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 13 049 (+35) од,
  • артилерійських систем – 10 698 (+30) од,
  • РСЗВ – 1017 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 721 (+1) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8318 (+10) од,
  • крилаті ракети ‒ 1922 (+0) од,
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 14 191 (+50) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1735 (+4) од.
19 марта, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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