РФ за добу війни в Україні втратила 10 танків, 30 артсистем і 840 окупантів

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу 19 березня.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.03.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 432 390 (+840) осіб,
- танків ‒ 6819 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13 049 (+35) од,
- артилерійських систем – 10 698 (+30) од,
- РСЗВ – 1017 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 721 (+1) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8318 (+10) од,
- крилаті ракети ‒ 1922 (+0) од,
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14 191 (+50) од,
- спеціальна техніка ‒ 1735 (+4) од.
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