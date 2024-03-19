Трамп заявив, що євреї, які голосують за демократів, «ненавидять власну релігію та Ізраїль».

Про це повідомляє AP.

Таким чином Трамп під час інтерв’ю відповів на запитання про зростаючу критику прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу з боку демократів через війну в секторі Гази та велику кількість загиблих серед тамтешнього цивільного населення.

«Я насправді думаю, що вони ненавидять Ізраїль. Демократична партія ненавидить Ізраїль. Будь-який єврей, який голосує за демократів, ненавидить свою релігію. Вони ненавидять усе, що стосується Ізраїлю, і їм повинно бути соромно за себе, тому що Ізраїль буде знищений», — сказав Трамп.

Речник Білого дому Ендрю Бейтс назвав ці вислови «підлою та безглуздою антисемітською риторикою», але при цьому не згадав кандидата у президенти США на виборах 2024 року від республіканської партії на ім’я.

«Оскільки антисемітські злочини та акти ненависті зросли в усьому світі — серед них найбільш смертоносний напад, скоєний проти єврейського народу з часів Голокосту — лідери зобов’язані називати ненависть тим, чим вона є, і об’єднати американців проти неї. Немає виправдання поширенню токсичних, хибних стереотипів, які загрожують співгромадянам. Жодного», — сказав Бейтс.

У передвиборчому штабі чинного президента США, демократа Джо Байдена, також засудили риторику Дональда Трампа.

«Єдина людина, якій тут має бути соромно, це Дональд Трамп. Він знову програє в листопаді цього року, тому що американці втомилися від його ненависного обурення, особистих нападок і екстремальних планів», — сказав прессекретар виборчої кампанії Джеймс Сінгер.