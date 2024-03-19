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У США хочуть визнати РФ державою-спонсором тероризму

Сенатор-республіканець США Ліндсі Грем вважає, що Володимир Путін сфальшував вибори президента РФ і тепер є нелегітимним. Грем проситиме Адміністрацію президента Джо Байдена визнати Росію державою-спонсором тероризму — Грем на зустрічі з журналістами у Києві, повідомляє «Європейської правди»

«Я звернуся до адміністрації Байдена з проханням визнати Росію державою-спонсором тероризму відповідно до законодавства США», – сказав Грем.

За його словами, 87% підтримки у господаря Кремля – це настільки вражаюче, що цьому немає довіри.

«Президент Путін (після цих виборів) є нелегітимним», – зазначив сенатор.

«Запровадження статусу держави-спонсора тероризму за американським законодавством зробить значущими вторинні санкції проти (компаній, що допомагають РФ з) Китаю, Індії тощо», – пояснив він.

Адміністрація Байдена раніше відкинула вимоги щодо визнання РФ спонсором тероризму, заявивши, що це зв’язало б руки США у взаємодії з Росією в цілому і заблокувало б будь-які дипломатичні зусилля, спрямовані на припинення війни Росії проти України.

19 марта, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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