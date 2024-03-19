Японія завершила еру від’ємних процентних ставок

Японія поклала край останньому в світі режиму від’ємних ставок — Банк Японії вперше з 2007 року підняв цільовий діапазон ставки короткострокового запозичення до 0,0% — 0,1%.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що це ще одна ознака подолання країною десятиліть дефляції та економічної стагнації після того, як наприкінці лютого індекс Nikkei доріс до піку 1989 року.

«Банк Японії завершив еру від’ємних процентних ставок, підвищивши вартість запозичень вперше з 2007 року, що стало історичним зрушенням, оскільки країна залишила позаду десятиліття дефляції.

Після голосування більшістю голосів Банк Японії заявив, що буде утримувати процентну ставку за кредитами овернайт в діапазоні від нуля до 0,1%, ставши останнім центральним банком, який припинив використання від’ємних ставок в якості інструменту монетарної політики. Раніше його базова ставка становила мінус 0,1%», — додає Financial Times.

У 2016 році Банк Японії перейшов до від’ємних процентних ставок, намагаючись заохотити банки надавати більше кредитів, щоб стимулювати витрати і стримати ризики глобального економічного спаду.

Нині співробітники деяких найбільших японських компаній домоглися найбільшого підвищення заробітної плати з 1991 року, що дає центробанку достатню впевненість у тому, що помірна інфляція триватиме — мета, яка була центральною в політиці банку протягом багатьох років.

Все більше компаній також перекладають інфляційні витрати на споживачів, а дефіцит робочої сили сприяє підвищенню зарплат.

Інвестори також стали більш впевненими в перспективах економіки. У лютому фондовий індекс Nikkei 225 нарешті перевищив рівень, досягнутий 34 роки тому.