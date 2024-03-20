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Авіабазу в Енгельсі атакували дрони ГУР

Атака безпілотниками на російський Енгельс Саратовської області РФ під ранок 20 березня була спецоперацією Головного управління розвідки МОУ — співрозмовник «Української правди» в ГУР

«Безпілотний дрон-камікадзе українського виробництва «Лютий» прекрасно себе показує. Демілітаризацію та декомунізацію Енгельса буде продовжено».

За словами джерела, наслідки нинішньої атаки уточнюються.

Як відомо, в Енгельсі розташована авіабаза повітряно-космічних сил РФ «Енгельс-2».

Зранку 20 березня стало відомо про пожежу в російському місті Енгельс Саратовської області внаслідок атаки безпілотників, повідомлося про щонайменше 4 вибухи.

20 марта, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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