Кілька десятків нардепів від «Слуги Народу» висловили бажання скласти мандати через низьку мотивацію

Одразу кілька десятків народних депутатів від «Слуги Народу» висловлювали бажання скласти мандати через відсутність мотивації

Про це повідомляє «Українська правда» із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що наразі у «Слузі Народу» є 235 парламентарів. Регулярно приходять на засідання й активно голосують близько 170-180 нардепів. Решта або відкрито відкололась, як 17 депутатів «групи Разумкова», або регулярно пропускає засідання.

«Умовно кажучи, приходить депутат і каже: «Пустіть мене. Мені пропонують менеджерську посаду на заводі і зарплату 8 тисяч доларів. Мені треба годувати сім’ю і якось розвиватися». І такі розмови я вже багато разів слухав», — сказав один з нардепів.

Водночас, за даними УП, між Офісом президента і парламентом є непорозуміння.

«По-перше, усі втомилися від війни. По-друге, з’явилося багато жорстких обмежень, наприклад, неможливість виїхати у відрядження. По-третє, депутати не впливають на процеси в державі і тому не бачать своєї ролі в Раді і сенсу бути там», — додали у джерелі.