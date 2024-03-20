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Очільник Пентагону попередив: Виживання України — під загрозою

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив у вівторок, що виживання України перебуває під загрозою — Reuters

Остін у вівторок очолив щомісячну зустріч формату «Рамштайн» за участю близько 50 союзників, які надають військову підтримку Україні.

«Виживання України в небезпеці», – сказав Остін на пресконференції після зустрічі.

«Наші союзники і партнери продовжують активізуватися, Сполучені Штати також повинні це робити», – додав він.

Глава Пентагону не сказав, як Вашингтон підтримуватиме Україну без додаткового фінансування.

«Я думаю, що наші союзники гостро усвідомлюють нашу ситуацію з фінансуванням, і українці більше, ніж будь-хто інший, через дефіцит, який виникає через те, що ми не можемо їх забезпечити», – сказав високопоставлений представник американського оборонного відомства, який говорив на умовах анонімності.

20 марта, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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