Трамп назвав умову, за якої не виводитиме США з НАТО “Слуга” Демченко назвав диктатуру “інструментом перемоги” у війні » Очільник Пентагону попередив: Виживання України — під загрозою Міністр оборони США Ллойд Остін заявив у вівторок, що виживання України перебуває під загрозою — Reuters Остін у вівторок очолив щомісячну зустріч формату «Рамштайн» за участю близько 50 союзників, які надають військову підтримку Україні. «Виживання України в небезпеці», – сказав Остін на пресконференції після зустрічі. «Наші союзники і партнери продовжують активізуватися, Сполучені Штати також повинні це робити», – додав він. Глава Пентагону не сказав, як Вашингтон підтримуватиме Україну без додаткового фінансування. «Я думаю, що наші союзники гостро усвідомлюють нашу ситуацію з фінансуванням, і українці більше, ніж будь-хто інший, через дефіцит, який виникає через те, що ми не можемо їх забезпечити», – сказав високопоставлений представник американського оборонного відомства, який говорив на умовах анонімності.