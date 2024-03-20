«Починаючи з квітня у нас буде достатньо боєприпасів», — Шмигаль

Про це на пресконференції під час візиту до Люксембургу заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє The Guardian.

«Ми сподіваємося, що ця чеська ініціатива (щодо закупівлі снарядів для України, — ред.), до якої приєднався Люксембург, допоможе нам, і починаючи з квітня у нас буде достатньо боєприпасів для стримування нашої лінії фронту», — зазначив прем’єр.

Він також уточнив, що Україна розраховує на постачання ракет далекого та середнього радіуса дії. Це необхідно, щоб порушити логістику росіян на тимчасово окупованих територіях.

«Це також дуже важливо, як і артилерійські снаряди для нас», — підкреслив глава уряду.