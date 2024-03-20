Речник Пентагону: США не будуть вводити війська в Україну, українці самі заявили, що не хочуть, щоб хтось воював за них

Сполучені Штати не вводитимуть свої війська в Україну, проте підтримуватимуть її в боротьбі.

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив речник Пентагону Патрік Райдер.

Так, його запитали за яких обставин Сполучені Штати не виключили б можливість введення військ до України.

«Наш президент був дуже чітким. Ми не будемо вводити війська США в Україну. Ми продовжуватимемо працювати з міжнародними союзниками та партнерами, щоб надати Україні необхідну підтримку. Зверніть увагу, українці висловилися дуже чітко. Вони не хочуть, щоб хтось воював за них. Вони хочуть воювати за свою країну. І ми будемо підтримувати їх у цій боротьбі», — пояснив Райдер.

За словами речника Пентагону, Сполучені Штати не прагнуть війни з Росією.

«Україна має право на захист. Знову ж таки, це надсилає дуже негативне повідомлення. Якщо країни можуть неспровоковано вторгнутися до своїх сусідів і порушити їхній суверенітет, дуже важливо, щоб міжнародне співтовариство підтримало їх. Україна має значення. Йдеться, звісно, про її безпеку. Але також і про європейську та міжнародну безпеку. Тому важливо, щоб ми працювали разом, щоб запобігти подібним діям в інших частинах світу та стримати Росію від подальшої агресивної поведінки», — додав він.

Нагадаємо, наприкінці лютого президент Франції Макрон заявив, що «не можна виключати» ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.

Водночас заяви французького президента викликали негативну реакцію з боку урядів країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не будуть відправляти війська.

Москва гнівно відреагувала на висловлювання Макрона, попередивши, що розгортання західних військ в Україні неминуче призведе до конфлікту між Росією і НАТО.

14 березня президент Макрон дав інтерв’ю французьким ЗМІ, в якому відповів на «ядерні» погрози Путіна, заявивши, що у Франції також є ядерна зброя.

Також французький лідер заявив, що якщо Росія виграє цю війну, довіра до Європи буде зведена до нуля. Також в контексті заяви про відправки військ в Україну Макрон зазначив, що Франція готова вкласти ресурси, щоб не дозволити Росії перемогти.