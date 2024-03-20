Washington Post пише про недостатні обсяги виробництва зброї в Україні » Російський удар по Харкову: загинули люди Внаслідок російського удару по Харкову загинули троє людей, ще п’ятеро дістали поранень. Про це повідомив голова слідчого управління ГУ Нацполіції України в Харківській області Сергій Болвінов. “Близько першої години дня ворог обстріляв місто — пошкоджені восьмиповерхівка та виробничий цех в Холодногірському районі. Пожежа охопила понад 1000 квадратних метрів. Звичайна типографія, цех з виробництва меблів і лакофарбової продукції”, – розповів Болвінов. За його словами, серед поранених працівники підприємства, двоє з них у важкому стані. Триває рятувальна операція та гасіння пожежі.