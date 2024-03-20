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Російський удар по Харкову: загинули люди

Внаслідок російського удару по Харкову загинули троє людей, ще п’ятеро дістали поранень.

Про це повідомив голова слідчого управління ГУ Нацполіції України в Харківській області Сергій Болвінов.

“Близько першої години дня ворог обстріляв місто — пошкоджені восьмиповерхівка та виробничий цех в Холодногірському районі. Пожежа охопила понад 1000 квадратних метрів. Звичайна типографія, цех з виробництва меблів і лакофарбової продукції”, – розповів Болвінов.

За його словами, серед поранених працівники підприємства, двоє з них у важкому стані.

Триває рятувальна операція та гасіння пожежі.

20 марта, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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