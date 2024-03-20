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Росія за добу війни в Україні втратила 700 військових, 9 танків та 16 артсистем

Про це 20 березня повідомляє Генштаб ЗСУ.

втрати росіїї станом на 20.03.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.03.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 433 090 (+700) осіб
  • танків ‒ 6828 (+9) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 13 058 (+9)
  • артилерійських систем – 10 714 (+16)
  • РСЗВ – 1017 (+0)
  • засобів ППО ‒ 721 (+0)
  • літаків – 347 (+0)
  • гелікоптерів – 325 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8355 (+37)
  • крилатих ракет ‒ 1922 (+0)
  • кораблів/катерів ‒ 26 (+0)
  • підводних човнів — 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 14 198 (+7)
  • спеціальної техніки ‒ 1738 (+3)
20 марта, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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