Росія за добу війни в Україні втратила 700 військових, 9 танків та 16 артсистем

Про це 20 березня повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.03.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 433 090 (+700) осіб
- танків ‒ 6828 (+9) од.
- бойових броньованих машин ‒ 13 058 (+9)
- артилерійських систем – 10 714 (+16)
- РСЗВ – 1017 (+0)
- засобів ППО ‒ 721 (+0)
- літаків – 347 (+0)
- гелікоптерів – 325 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8355 (+37)
- крилатих ракет ‒ 1922 (+0)
- кораблів/катерів ‒ 26 (+0)
- підводних човнів — 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14 198 (+7)
- спеціальної техніки ‒ 1738 (+3)
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