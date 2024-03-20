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Ворог упродовж доби провів 80 штурмів на 7 напрямках: де атакували найбільше Трамп назвав умову, за якої не виводитиме США з НАТО » Росія за добу війни в Україні втратила 700 військових, 9 танків та 16 артсистем Протягом минулої доби на фронті відбулося щонайменше 80 бойових зіткнень. Найбільше ворог атакував на Новопавлівському напрямку. Натомість ЗСУ знищили 700 окупантів Про це 20 березня повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.03.24 орієнтовно становлять: особового складу ‒ близько 433 090 (+700) осіб

танків ‒ 6828 (+9) од.

бойових броньованих машин ‒ 13 058 (+9)

артилерійських систем – 10 714 (+16)

РСЗВ – 1017 (+0)

засобів ППО ‒ 721 (+0)

літаків – 347 (+0)

гелікоптерів – 325 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8355 (+37)

крилатих ракет ‒ 1922 (+0)

кораблів/катерів ‒ 26 (+0)

підводних човнів — 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 14 198 (+7)

спеціальної техніки ‒ 1738 (+3)