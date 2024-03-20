“Слуга” Демченко назвав диктатуру “інструментом перемоги” у війні

Нардеп від “слуг” Сергій Демченко визнав, що президент Володимир Зеленський приймає переважну більшість рішень в Україні, та висловив думку про те, що диктатура в Україні нібито може допомогти перемогти Росію у війні.

Про це він сказав в ефірі Новини.LIVE, передає InfoResist.

”… Я вам можу сказати, що дійсно максимальна кількість рішень приймається президентом. Максимальна кількість державних органів зорієнтована на президента. І, напевно, відповідальність в повному обсязі за питання війни, за питання міжнародні – 100% на президенті. І ми на сьогоднішній день це маємо. Для країни, для людей диктатура це точно в мінус завжди. Але для перемоги війни, можливо, це той інструмент, який може допомогти перемогти ворога”, – сказав нардеп.

За його словами, треба зрозуміти, “що ми боремося з не меншою, ну, з тоталізованою країною точно і диктаторським режимом на рівні найвищому”.

“Щонайменше, на сьогоднішній день, це відчувають, напевно, наші окуповані території. На яких були псевдовибори, де людей примушували і вони боялися не поставити галочку при голосуванні. Тому що питання життя і смерті, або ти поставиш галочку, або ти будеш вбитий, скажімо так, прямо. Напевно, воно і є елементом диктатури, в тому числі, яку ми бачимо на сьогоднішній день на наших територіях”, -додав “слуга”.