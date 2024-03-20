У Пентагоні повідомили, які обмеження матиме Україна у використанні F-16

Винищувачі F-16 дадуть «унікальний повітряний потенціал» Україні. Водночас використовувати їх можна буде лише в межах суверенної території.

Про це повідомив речник Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки (США) Патрік Райдер в інтерв’ю «Радіо свободі».

Відповідаючи на запитання про те, чи існують застереження для України щодо F-16, речник Пентагону заявив, що Захід бачить використання винищувачів Україною лише в межах її суверенної території. Водночас він зауважив, що літаки дадуть «унікальний повітряний потенціал» нашій країні.

«Який має на меті зосередитися на захисті Україною своєї суверенної території й всередині суверенних кордонів України», – відзначив Райдер.

Речник додав, що повітряна коаліція наразі докладає всіх зусиль, аби навчити українських пілотів та техніків керування та підтримки цих літаків. У тому ж числі коаліція опікується питанням доставки винищувачів.