Ворог упродовж доби провів 80 штурмів на 7 напрямках: де атакували найбільше

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Білгородській області.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив 10 безуспішних штурмів позицій Сил оборони в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 14 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Терни та Спірне Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 7 атак противника в районах населених пунктів Предтечине, Кліщіївка, Біла Гора Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські сили відбили 13 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 29 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 6 разів атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти не відмовляються від наміру вибити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби здійснено 1 штурм позицій наших військ.