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Google запускає безоплатні навчальні онлайн-програми для підприємців

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України.

Відомо, що Google запускає три навчальні програми з метою допомогти компаніям підвищити конкурентоспроможність, масштабуватися й захистити свій бізнес від кіберзагроз.

«Зростайте з Google: програма для малих бізнесів» запропонована підприємцям, які хочуть збільшити свій прибуток, розвиваючи та масштабуючи свої компанії. У Мінцифри додають, що після навчання сотня бізнесів зможе взяти участь менторській програмі від експертів.

У рамках програми «Безпечніше з Google: основи кібербезпеки для бізнесу» українські експерти розповідатимуть про гігієну в кіберсфері, розпізнавання кібератак, а також створення системи кіберзахисту бізнесу.

Під час навчання на програмі «Знаходьте нових клієнтів за кордоном» учасники дізнаються, як адаптувати продукт чи послуги до іноземного споживача й розробити стратегію виходу на нові ринки.

У Мінцифри наголошують, що навчання проходитиме в онлайн-форматі, і приєднатися можна до однієї та до декількох програм одночасно. Перша програма стартує 3 квітня.

21 марта, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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