Легіон «Свобода Росії» назвав втрати армії РФ внаслідок рейду добровольців

Армія РФ втратила понад 1500 тисячі окупантів вбитими та пораненими внаслідок рейду добровольців. Також російським добровольцям вдалось знищити та пошкодити 171 одиницю бойової техніки.

Про це йшлося на прес-конференції російських добровольчих формувань щодо операції у Бєлгородській та Курській областях

Як відзвітував представник ЛСР Олексій Барановський, за кілька днів російські добровольці змогли звільнити від путінського режиму два населених пункти та знищити велику кількість окупантів та бойової техніки.

Таким чином, втрати РФ через рейд складають:

651 безповоротні втрати;

980 санітарні (поранені — ред.);

37 взято у полон;

121 знищена одиниця техніки;

50 одиниць техніки виведено з ладу.

Натомість як зауважив представник ЛСР, Росія завдала 323 удари КАБами. Всі вони уразили на територію Бєлгородської та Курської областей

«Завдяки нашій операції ЗСУ змогли стабілізувати фронт і прикрити ті ділянки, де очікувалася атака РФ», — сказав Барановський