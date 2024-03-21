На Київщині внаслідок масованого обстрілу постраждали 4 людини, пошкоджено ЛЕП, будинки й авто

Про це повідомили Київська обласна прокуратура та очільник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Зазначається, що внаслідок падіння уламків постраждали 4 людини — одна з них госпіталізована до лікарні. Цивільні отримали травми різного характеру — різані рани кінцівок, садна, травма ока та обличчя.

Також ОВА зафіксувала руйнування та пожежі в 4 районах області, йдеться про пошкодження різного ступеня в 6 населених пунктах. Станом на 10 ранку відомо про пошкодження понад 40 житлових приватних помешкань, 2 багатоповерхівок, 12 автівок. В одному з населених пунктів також пошкоджено ліцей — вибиті вікна.

Крім цього, внаслідок ворожого обстрілу пошкоджена лінія електропередачі в одному з населених пунктів. Кравченко пообіцяв, що енергетики повернуть світло до обіду.