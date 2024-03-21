Рада передала Запорізькій ОВА повноваження місцевої облради

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Це було подання президента України Володимира Зеленського. Його підтримали 236 нардепів. За словами Федорова, це «розв’язує багато проблем прифронтової області».

Він зазначив, що на початку повномасштабного вторгнення відповідно до Закону «Про правовий режим воєнного стану» бюджетні повноваження облради були передані Запорізькій ОВА, що дозволило забезпечити безперервне фінансування зарплат, соціальних виплат, енергоносіїв та допомагати Силам оборони України.

«У Запорізькій облраді залишалися обмежені самоврядні повноваження: прийняття управлінських рішень щодо близько 150 обласних підприємств, установ та закладів, а також питання комунальної власності та будівництва. Попри це, обласна рада за 2 роки війни не ухвалила жодного питання життєдіяльності області. Голова обласної ради п’ять разів скликала сесії, але деякі депутати не мали бажання працювати», — заявив Федоров.

Він ноголосив, що це мало негативні наслідки: «Декілька сотень невирішених питань. Заморожені інвестиції з боку міжнародних партнерів. Трудові колективи без керівників. Проблеми з евакуйованими обласними закладами».

Повноваження обласної ради будуть автоматично поновлені по завершенню воєнного стану. Апарат обласної ради продовжує працювати, але в оновленому форматі.