Ворог завдав 4 ракетних та 69 авіаційних ударів по території України На Київщині внаслідок масованого обстрілу постраждали 4 людини, пошкоджено ЛЕП, будинки й авто » Росія змушена перекидати сили з фронту на Білгородщину через рейд добровольців Через військову операцію російських добровольців у Білгородській та Курській областях командування РФ вимушено перекинути власні сили з фронту для захисту територій Про це пише Bloomberg. Людина, яка близька до Кремля, заявила виданню, що військова операція змусила Росію відволікати власні сили від лінії фронту. «На території Росії йде війна», — сказав він. Натомість місцевий житель каже, що життя росіян перетворилося на пекло: «Наше життя змінилося і перетворилося на пекло. Люди почали боятися і панікувати. Всі, хто міг, почали виїжджати».