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У МЗС Чехії повідомили, що вже отримали 300 тисяч снарядів, які закупили для України

Заяву глави чеського МЗС оприлюднила газета The Guardian.

За словами Ліпавського, ці снаряди забезпечать життєво важливий «перепочинок на кілька місяців» на лінії фронту.

«У нас є безпосередній досвід 40 років перебування в ролі сателіта Москви, держави, в яку в 1968 році вдерлися російські танки, щоб приборкати Празьку весну», — зазначив міністр.

Очільник МЗС підкреслив, що Чехія не може стояти осторонь і дивитися на те, як Україна залишається без військової допомоги.

«Ніхто не хоче повертати ті радянські часи, і я маю сказати, що [чеське] населення дуже чутливе до цього», — наголосив Ліпавський.

Джерела The Guardian додали, що перші снаряди надійдуть до червня.

21 марта, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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