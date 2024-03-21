У МЗС Чехії повідомили, що вже отримали 300 тисяч снарядів, які закупили для України Росія змушена перекидати сили з фронту на Білгородщину через рейд добровольців » Ворог завдав 4 ракетних та 69 авіаційних ударів по території України Протягом минулої доби відбулося 70 бойових зіткнень. Загалом за минулу добу ворог завдав 4 ракетних та 69 авіаційних ударів, здійснив 123 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. За попередніми даними, застосувавши 8 крилатих та 3 балістичні ракети. Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ракети було знищено. Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Гриценкове, Попівка, Велика Писарівка Сумської області; Олександрівка, Козача Лопань та Ветеринарне Харківської області; Білогорівка Луганської області; Іванівка, Терни, Роздолівка, Веселе, Свято-Покровське, Сіверськ, Колодязі, Лиман, Очеретине, Урожайне, Максимівка, Докучаївськ, Новомихайлівка, Водяне, Старомайорське Донецької області; Новодарівка Запорізької області; Антонівка Херсонської області. Під артилерійським вогнем були близько 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.