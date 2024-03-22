Перші десять українських пілотів завершили базове навчання на винищувачах F-16 » Єврокомісія запропонувала запровадити мито на зерно з РФ і Білорусі Єврокомісія пропонує підвищити тарифи на імпорт до ЄС агропродукції з Росії та Білорусі. У Кремлі назвали це недобросовісною конкуренцією Про намір підвищити мито повідомила пресслужба Єврокомісії. Заходи спрямовані на досягнення наступних цілей: запобігти дестабілізації ринку ЄС через будь-яке майбутнє значне перенаправлення російської зернової продукції на ринок ЄС;

для боротьби з російським експортом незаконно привласненого зерна, виробленого на території України, частина якого незаконно експортується на ринок ЄС, навмисно неправильно позначена як «російська». «Запропоновані сьогодні мита гарантують, що цей незаконний метод експорту більше не буде прибутковим», — пояснили в ЄС.

щоб запобігти використанню Росією доходів від експорту до ЄС – як російських, так і незаконно привласнених українських зернових продуктів – для фінансування її загарбницької війни проти України. Пропозиція Єврокомісії не торкається транзиту зернових, олійних культур і продуктів їхньої переробки з Росії та Білорусі до третіх країн. «Ми пропонуємо запровадити тарифи на цей російський імпорт, аби зменшити зростаючий ризик для наших ринків і наших фермерів. Вони зменшать здатність Росії використовувати ЄС на користь своєї військової машини. І ми продовжуємо нашу відданість збереженню глобальної продовольчої безпеки, особливо для країн, що розвиваються. Ми знаходимо правильний баланс між підтримкою нашої економіки та фермерських громад. Водночас ми зберігаємо непохитну підтримку України», — сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Нині рішення має розглянути Рада ЄС. Якщо нові тарифи буде затверджено, зміни набудуть чинності негайно.