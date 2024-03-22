РФ атакувала теплоелектростанції ДТЕК: серйозно пошкоджено обладнання Нідерланди цьогоріч виділять 2 млрд євро на військову допомогу Україні » Масована атака РФ: українські Сили оборони знищили вночі 92 ворожі цілі Російська терористична армія вночі 22 березня атакувала Україну 151 засобом повітряного нападу. Українська ППО знищила 92 ворожі цілі Про це повідомляють Повітряні сили. Зазначається, що усього ворог застосував 63 ударні БПЛА типу Shahed-136/131, 12 балістичних ракет «Іскандер-М», 40 крилатих ракет Х-101/Х-555, 5 крилатих ракет Х-22, 7 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал», 2 керовані авіаційні ракети Х-59 та 22 зенітні керовані ракети С-300/С-400. «До відбиття ракетно-авіаційного удару залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України», — йдеться у повідомленні. У результаті протиповітряного бою українська ППО знищила 92 повітряні цілі: 55 ударних БПЛА типу Shahed-136/131;

35 крилатих ракет Х-101/Х-555;

2 керовані авіаційні ракети Х-59. Російські загарбники 22 березня намагалися здійснити масований обстріл України. Через це окупована Запорізька атомна електростанція опинилася на межі блекауту. Також окупанти атакували найбільшу ГЕС в Україні — ДніпроГЕС. Російськ