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Орбан єдиний з країн ЄС і НАТО привітав Путіна з перемогою на виборах

Про це в соцмережі X (Twitter) заявив представник угорського уряду Золтан Ковач.

«Після офіційних результатів виборів прем’єр Віктор Орбан привітав Володимира Путіна з переобранням, зазначивши, що заснована на взаємній повазі співпраця між Угорщиною і Росією дає змогу вести важливі дискусії навіть у складних геополітичних контекстах», – написав Ковач.

У «привітанні» Орбан підтвердив «прихильність Угорщини до миру і готовність активізувати співпрацю в секторах, які не потрапили під санкції ЄС, наголосивши на важливості діалогу в зміцненні мирних відносин».

Зазначимо, що лідер Угорщини став першим і поки єдиним представником країн ЄС і НАТО, який привітав російського диктатора.

22 марта, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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