РФ використовує всі ресурси, щоб продовжувати наступ, бо сповільнення дасть ЗСУ можливість перехопити ініціативу, — Павлюк

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк в ефірі телемарафону.

За його словами, росіяни хоча й повільно, але наступають. Наразі Сили оборони не мають переваги на полі бою, оскільки РФ володіє більшими ресурсами.

«На жаль, ще рано робити подібні висновки. Продовжуються наступальні дії, тому що Росія не може дозволити собі втратити перевагу на полі бою, а тільки сповільнення їх дій дасть нам можливість перехопити ініціативу. Тому вони роблять все можливе і неможливе, використовуючи всі ресурси, які є, щоб продовжувати наступальні дії на Лиманському напрямку. Продовжуються — на Бахмутському напрямку, також не сповільнюються на Авдіївському напрямку», — зазначив Павлюк.

Він зауважив, що наразі окупанти не мають такого успіху, як при наступі на Авдіївку. Росіяни лише демонструють невеличкі тактичні успіхи на тому чи іншому напрямку.

Сили оборони проводять відповідні наступальні дії, відновлюють позиції, захоплюють позиції ворога.

«Іде поки що позиційна війна, поки що переваги ми не можемо здобути, на жаль, противник має більший ресурс. Але всьому свій час», — додав командувач.