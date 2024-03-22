Росія готує нові резерви для майбутніх наступів: ISW

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Зазначається, що ці резерви навряд чи зможуть функціонувати як згуртовані широкомасштабні формування для проникнення або використання у цьому році.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що російське військове командування планує запустити більшу частину своїх «стратегічних резервів» напередодні наступу Росії влітку 2024 року. Водночас малоймовірно, що ці російські «стратегічні резерви» будуть укомплектовані до цього часу на повну потужність через нестачу матеріальних засобів і живої сили.

Машовець припустив, що здатність Росії виробляти нову зброю та техніку та модернізувати старі системи «не відповідає» тому, як швидко Росія сподівається оснастити свої стратегічні резерви.

«Оцінка Машовця узгоджується з оцінкою ISW про те, що російське оборонне виробництво здатне підтримувати поточний темп російських наступальних операцій, але навряд чи зможе повністю підтримувати потенційну місію оперативного або стратегічного рівня у 2024 році», — додали аналітики.