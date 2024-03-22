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За добу війни в Україні Росія втратила 870 військових

Про це 22 березня повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.03.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 433 840 (+870) осіб
  • танків ‒ 6832 (+8) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 13 074 (+37)
  • артилерійських систем – 10 740 (+35)
  • РСЗВ – 1018 (+0)
  • засобів ППО ‒ 721 (+2)
  • літаків – 347 (+0)
  • гелікоптерів – 325 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8365 (+23)
  • крилатих ракет ‒ 1922 (+31)
  • кораблів/катерів ‒ 26 (+0)
  • підводних човнів — 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 14 242 (+45)
  • спеціальної техніки ‒ 1741 (+8)
22 марта, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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