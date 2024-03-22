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Росія готує нові резерви для майбутніх наступів: ISW РФ атакувала теплоелектростанції ДТЕК: серйозно пошкоджено обладнання » За добу війни в Україні Росія втратила 870 військових Російська окупаційна армія намагалася наступати на 6 напрямках, найбільше — на Бахмутському та Новопавлівському. Українські сили знищили 870 загарбників Про це 22 березня повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.03.24 орієнтовно становлять: особового складу ‒ близько 433 840 (+870) осіб

танків ‒ 6832 (+8) од.

бойових броньованих машин ‒ 13 074 (+37)

артилерійських систем – 10 740 (+35)

РСЗВ – 1018 (+0)

засобів ППО ‒ 721 (+2)

літаків – 347 (+0)

гелікоптерів – 325 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8365 (+23)

крилатих ракет ‒ 1922 (+31)

кораблів/катерів ‒ 26 (+0)

підводних човнів — 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 14 242 (+45)

спеціальної техніки ‒ 1741 (+8)