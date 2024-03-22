За добу війни в Україні Росія втратила 870 військових

Про це 22 березня повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.03.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 433 840 (+870) осіб
- танків ‒ 6832 (+8) од.
- бойових броньованих машин ‒ 13 074 (+37)
- артилерійських систем – 10 740 (+35)
- РСЗВ – 1018 (+0)
- засобів ППО ‒ 721 (+2)
- літаків – 347 (+0)
- гелікоптерів – 325 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8365 (+23)
- крилатих ракет ‒ 1922 (+31)
- кораблів/катерів ‒ 26 (+0)
- підводних човнів — 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14 242 (+45)
- спеціальної техніки ‒ 1741 (+8)
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